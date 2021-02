Znamy dokładnie lokalizacje fotoradarów na moście Poniatowskiego

- Poprawa bezpieczeństwa na moście Poniatowskiego to dla mnie jeden z priorytetów. Obecnie, do czasu montażu fotoradarów, finansujemy dodatkowe patrole policji. Celem inwestycji jest jednak osiągnięcie stałej poprawy bezpieczeństwa – przekazał cytowany w komunikacie na ten temat Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Montaż w czerwcu

Jak zapowiedziało miasto, montaż urządzeń powinien nastąpić nie później niż w czerwcu tego roku. Następnie fotoradary zostaną przekazane do obsługi Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD. "To konieczne, ponieważ po zmianach w przepisach samorządy od kilku lat nie mogą korzystać z automatycznych urządzeń kontroli prędkości. GITD jest jednostką rządową, która sprawuje nadzór nad pomiarami prędkości w całym kraju. Dlatego - wbrew obiegowej opinii - żadne przychody z mandatów wystawianych przez fotoradary nie zasilą budżetu miasta" - podkreślono w komunikacie.

Wypadki i kolizje

Na niebezpiecznym odcinku prowadzony był również przez samorząd pomiar prędkości. "W 2018 roku w ciągu doby pomiarowej przez most przejechało 47 526 samochodów. Tylko 7 545 kierowców dostosowało się do odpowiedniej prędkości (najczęściej w godzinach szczytu, gdy trudno o wyższą prędkość). Reszta – aż 39 981 kierujących, czyli 84 proc. wszystkich – poruszała się szybciej niż dozwolone 50 km/h. Maksymalnie o 10 km/h przekroczyło prędkość 9405 kierowców, od 11 do 20 km/h – 14 730, a od 21 do 50 km/h – 15 476. Z kolei 370 kierowców (tylko w ciągu jednego dnia!) powinno stracić prawo jazdy, bo rozpędzili swoje samochody do co najmniej 101 km/h. Rekordzista pędził aż 180,2 km/h" - podał ratusz.