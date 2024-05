2 maja w piłkarskim finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym zmierzą się Pogoń Szczecin i Wisła Kraków. Na stadion najłatwiej będzie można dojechać metrem – pociągi linii M2 podjeżdżają na stację co kilka minut. Sprawny dojazd zapewnią tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego oraz autobusy. Przed spotkaniem, od godziny 14 do 16, ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę.

Po zakończeniu spotkania, około godziny 17.45, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. W takim przypadku na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 oraz autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507 i 521 . Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia Z-9 , kursująca z placu Zawiszy przez Trasę Łazienkowską do ronda Waszyngtona.

Biegacze na trasie

Podczas zamknięcia Alej Jerozolimskich, mostu Poniatowskiego oraz ronda Waszyngtona wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na tych ulicach oraz w alei Waszyngtona. Tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 , po stronie Śródmieścia, dojadą do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze składy linii 7 i 22 pojadą z Waszyngtona na Wiatraczną, natomiast 9 i 24 do pętli przy alei Zielenieckiej.

Zmienionymi trasami będą kursowały również autobusy linii: 108, 111, 116, 117, 118, 123, 127, 138, 146, 147, 158, 166, 180, 222, 503, 507, 509, 517 i 521 . Te, które przekraczają Wisłę, zostaną skierowane przez most Łazienkowski, z wyjątkiem 166 , które przejadą przez most Świętokrzyski.

Chodziarze na start

By przygotować wydarzenie na placu Teatralnym, zostanie on wyłączony z parkowania. Auta nie zostawimy tam od soboty, 4 maja, od godziny 9, do poniedziałku, 6 maja, do godziny 6.