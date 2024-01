"Pułapka" na Muranowie. Woda podmyła asfalt

- Gdy niespełna kwadrans później przyjechaliśmy na ulicę Wałową, ubytek asfaltu nie był bardzo duży. Zauważyliśmy jednak, że pod nim nie ma podbitki i ziemi. Gdyby najechał na to jakiś samochód, to "wiszący" w powietrzu asfalt mógł się w każdej chwili zapaść. Groziło to poważną katastrofą – przekazali w komunikacie strażnicy miejscy, którzy podjęli interwencję.