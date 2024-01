Dziecku spieszyło się na świat, rodzice utknęli w korku

Poprosił o pomoc w pokonaniu zatoru

O sytuacji poinformowali stanowisko dowodzenia, a po uzyskaniu zgody na asystę, strażnicy nakazali kierowcy, by jechał za nimi. Samochody pokonały trasę do szpitala w kilka minut. Przed szpitalem mężczyzna poprosił funkcjonariuszy, by zaprowadzili rodzącą kobietę do izby przyjęć. Po zabraniu z samochodu niezbędnych rzeczy przyszły ojciec dołączył do niej, dziękując strażnikom miejskim za pomoc.