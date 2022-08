Potrącenie 10-latka w Falenicy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy

Policja otrzymała przed godziną 17 zgłoszenie o wypadku w rejonie skrzyżowania ulic Filmowej i Walcowniczej. - Doszło do zderzenia z udziałem samochodu marki Renault i 10-latka na rowerze - informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje, chłopiec został ranny. - Do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówi.