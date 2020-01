Rowerzyści na trasie S8. Obok jest ścieżka rowerowa

Na filmie widać, że zarówno autor nagrania, jak i jadący obok kierowca znacznie zwolnili na widok rowerzystów. Obowiązujący w tym miejscu limit prędkości to 70 kilometrów na godzinę. Jest też niebezpiecznie ze względu na liczne zjazdy i wloty dróg lokalnych, które co kilkaset metrów pojawiają się wzdłuż całej trasy.

Co ważne, po prawej stronie Wisły rowerzyści mają do dyspozycji ścieżkę rowerową, która ciągnie się wzdłuż trasy S8, aż do granicy Warszawy i Marek. Można nią też przejechać przez most Grota-Roweckiego.