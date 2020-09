Kierowca pod wpływem alkoholu prowadził miejski autobus. "Wyłamana została plomba od alkotestu w pojeździe"

Wyłamana plomba od alkotestu

- Przede wszystkim badamy sprawę. Jest kilka znaków zapytania - jak ten człowiek włączył autobus? Każdy pojazd ma blokadę alkoholową i jeśli się dmuchnie albo wykaże ona zawartość alkoholu w organizmie, to nie można włączyć silnika. Niestety wszystko wskazuje na to, że - jak ustaliliśmy - wyłamana została plomba od włączenia tego alkotestu. Prawdopodobnie chodzi o świadome działanie kogoś. Czy tego kierowcy - to wyjaśni już zapis z monitoringu, o który poprosiliśmy – powiedział nam rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

- Z naszej strony nałożymy na firmy karę finansową. Mamy katalog przewinień, które mają określoną wagę punktową. Inna jest kara za ominięcie przystanku, a inna jest kara za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym jak na przykład było to wczoraj. To są różne kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest to sumowane na koniec miesiąca i odejmowane od wynagrodzenia, które płacimy firmie – wskazał rzecznik.