Kolejne elementy wielkiej tarczy czekają przed Jankami. W nocy przejadą przez Warszawę

Kolejny transport fragmentów TBM przejedzie w weekend przez miasto. Na razie stoi na trasie S8, przed Jankami i to tam kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. W nocy operacja przeniesie się na Południową Obwodnicę Warszwy.

To drugi transport elementów TBM, która będzie drążyć tunelu drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że w nocy z piątku na sobotę kolumna przekroczy granicę województw łódzkiego i mazowieckiego. Nad ranem, około godziny 5.30 dotarła w okolicę węzła Janki na trasie S8, gdzie będzie stała do godziny 22.

Na miejsce pojechał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Jest spowolnienie ruchu, dostępny jest tylko jeden pas w kierunku Warszawy. Tworzy się niewielki korek. Tym razem przewożona maszyna jest osłonięta. Stoi pomiędzy węzłami Paszków, a Janki - relacjonuje reporter.

Tym razem transportowany jest napęd główny i elementy obudowy TBM. Łącznie waga ładunku to 499 ton. Tak, jak poprzednio, konwój będzie poruszał się z prędkością od 10 do 30 kilometrów na godzinę, zajmując całą szerokość jezdni. Dla kierowców oznacza to konieczność poruszania się za konwojem i ograniczoną możliwość wyprzedzenia.

Transport przez Warszawę

W nocy z soboty na niedzielę transport wyruszy w kierunku Warszawy i węzła Opacz, gdzie skręci na trasę S2. Na węźle Puławska, przed tunelem kolumna zjedzie z drogi ekspresowej i przejdzie Puławską, Pileckiego, Ciszewskiego, Rodowicza, Doliną Służewiecką, Wilanowską i Przyczółkową, by wrócić na S2 i około 6 rano dojechać do S17 na węźle Lubelska. - W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8, a następnie S2, mogą się tworzyć korki na jezdni S8 w kierunku Warszawy oraz S2 w kierunku Terespola - zapowiedziała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA.

- W niedzielę o godzinie 23 transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina do MOP Wola Korycka, gdzie około godziny 5.30 dotrze na kolejny postój. Będzie on trwać do poniedziałku, do godziny 22, skąd następnie ruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina - dodała.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz zmienionej organizacji ruchu. Będą to między innymi tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz lokalne wsparcie policji.

Kolumna zatrzymywała się by rozładować korki

Jadąca przez Polskę kolumna zatrzymuje się w dogodnych miejscach, by rozładować korki, m.in. w nocy z piątku na sobotę w rejonie MOP Gurba a także w rejonie węzła Mszczonów Północ na trasie S8, gdzie pojazdy jadące w kierunku Warszawy mogły zjechać na drogę krajową numer 50 i dojechać nią do autostrady A2. - 45-minutową przerwę (od godziny 1.30 do 2.15) zaplanowano w rejonie MOP Krze Duże - wówczas ruch pojazdów będzie zapewniony po jezdni obsługującej MOP. Na węźle Młochów około godziny 3.45 zator drogowy utworzony za kolumną w kierunku Warszawy będzie rozładowany z wykorzystaniem ronda węzłowego - zapowiadała w piątek Tarnowska.

