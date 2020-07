Koniec utrudnień na S8. Tydzień po wypadku drogowcy zamontowali nowe bariery

Zakończył się montaż barier przy zjeździe na Wisłostradę z trasy S8. Oznacza to przywrócenie podstawowej organizacji ruchu na lokalnej jezdni w kierunku Poznania.

Mija tydzień odkąd autobus linii 186 przebił bariery i spadł z estakady trasy S8. Przez te siedem dni kierowcy nie mogli zjechać z mostu Grota-Roweckiego w kierunku Gdańska. Po tym, jak drogowcy zastawili wyrwę na estakadzie betonowymi zaporami, prewencyjnie wyłączono z ruchu prawy pas jezdni lokalnej, co pogłębiło utrudnienia.

GDDKiA: ostatni przegląd trasy zakończył się wynikiem pozytywnym

Wskazano, że przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trasy oraz po oddaniu jej do ruchu został na niej przeprowadzony audyt BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego - PAP). "We wnioskach z ostatniego audytu (przeprowadzonego w 2016 r.) zgłoszona została uwaga dotycząca miejsca, w którym doszło do zdarzenia, jednak dotyczyła ona szerokości osłony energochłonnej, a nie jej parametrów bezpieczeństwa. Uwaga została uwzględniona i zmieniony został typ osłony na szerszą" - podkreślono, dodając, że ostatni przegląd trasy, w tym urządzeń BRD, został wykonany w maju. "Zakończył się wynikiem pozytywnym" - podano.