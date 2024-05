Drogowcy wyprzedają rowery. Wymienią je na nowe

Jak złożyć ofertę w przetargu?

Drogowcy przypominają, że od czasu uruchomienia pilotażu w Warszawie przybyło kilkaset kilometrów tras rowerowych. Rowery towarowe zostały zaś wprowadzone do floty niektórych firm kurierskich, znajdują zastosowanie również w mniejszych firmach oraz u osób prywatnych. Z cargo korzysta też firma Nextbike, operator Veturilo, do prowadzenia bieżących prac serwisowych. Ich całkowity udział w ruchu rowerowym nie jest duży, lecz można je regularnie spotkać na stołecznych ulicach.

Chcą dawać dobry przykład

Strategia, którą obrało miasto, jasno wskazuje na potrzebę zrównoważenia transportu. "Chcemy dać dobry przykład i pokazać, że podczas wykonywania niektórych czynności służbowych poza biurem, można skorzystać z transportu publicznego czy właśnie roweru. W ZDM nie trzeba zresztą nikogo do tego przekonywać - co roku bierzemy udział w miejskiej grywalizacji rowerowej, którą w 2022 roku udało nam się nawet wygrać, a parking rowerowy pod naszą jednostką powoli przestaje mieścić wszystkich chętnych" - uzasadniają drogowcy. I jak podkreślają, zależy im na tym, by ich pracownicy mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt, który pozwoli efektywnie wykonywać służbowe czynności i przekona do tej formy kolejne osoby.