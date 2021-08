Remont Słomińskiego między Dworcem Gdańskim a rondem "Radosława"

Jak przypomina ratusz na Słomińskiego wyregulowano i wymieniono już krawężniki, naprawiono chodnik i częściowo rekultywowano pas zieleni. Roboty brukarskie były przygotowaniem do wymiany nawierzchni na około 700-metrowym odcinku ulicy od dworca PKP Warszawa Gdańska do ronda Zgrupowania AK "Radosław.

Utrudnienia dla kierowców od mostu Gdańskiego

Drogowcy zapowiadają, że północna jezdnia Słomińskiego po stronie Dworca Gdańskiego, ogródków działkowych i centrum handlowego zostanie zamknięta w piątek, 13 sierpnia, od ok. godz. 22 do poniedziałku, 16 sierpnia, do godz. 4 rano. "Na pierwsze utrudnienia kierowcy jadący od strony mostu Gdańskiego napotkają już przy skrzyżowaniu z ulicami Międzyparkową i Szymanowską. Tutaj będą mogli zawrócić na jezdnię południową i skręcić w ul. Międzyparkową lub ul. Szymanowską. Dalej prosto ul. Słomińskiego będą mogli pojechać tylko dojeżdżający do Dworca Gdańskiego" - przestrzegają.