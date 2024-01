W Warszawie powstaną cztery nowe ronda

Rondo na Żoliborzu będzie kosztowało 10,5 miliona złotych, a na Mokotowie nieco mniej – osiem milionów złotych. Jednym z warunków otrzymania promesy z rządowego programu jest wkład własny miasta. Na ostatniej sesji Rady Warszawy przyznano środki na te inwestycje. I tak dla ronda u zbiegu ulicy Augustówka i Zawodzie to 1,85 miliona złotych, natomiast w przypadku ulicy Krasińskiego i Przasnyskiej - 701,7 tysiąca złotych.

Aby nie utracić dofinansowania z Polskiego Ładu, przetarg musi zostać rozpisany w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia otrzymania promesy wstępnej. "Ten termin mija 12 lipca 2024 roku. My chcemy jednak rozpisać przetarg na budowę rond w obu lokalizacjach jeszcze w pierwszym kwartale tego roku" - zapewnia w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Ronda zastąpią tradycyjne skrzyżowania

Lokalizacje rond, które planują wybudować, zostały wytypowane na podstawie audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji. "W ciągu kilku lat (2016-2020) kontrolerzy wykonywali w terenie pomiary i obliczenia, przyznawali oceny (w skali od zera do pięciu punktów), określali zagrożenia, a następnie wskazywali zalecenia. W ten sposób udało się przeprowadzić kompleksowy przegląd wszystkich przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Audytorzy pojawili się w każdej dzielnicy Warszawy. Powstałe w efekcie zalecenia staramy się jak najszybciej wdrażać w życie, tak, by poprawiać bezpieczeństwo na drogach" - podkreśla dalej ZDM.

Przejścia dla pieszych z najniższą notą

I tak np. przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Augustówka i Zawodzie w audycie otrzymało najniższą notę. Zwrócono uwagę, że jest tu wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, dookoła brakuje chodników, więc nie ma bezpiecznego dojścia do zebry. Piesi poruszają się pasem przy jezdni, a do tego rosnąca obok zieleń ogranicza widoczność. To wszystko spowodowało, że głównym zaleceniem audytora stało się przebudowanie skrzyżowania na rondo.