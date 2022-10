Drogowcy szykują się do rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Mokotowie

Ponad pięć tysięcy miejsc postojowych

"Łączna długość ulic ze strefą płatnego parkowania w dzielnicy to 40 km. Wyznaczamy na nich ok. 5,3 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 3,8 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4 proc. wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami" - informują drogowcy. "Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy" - podkreślają.