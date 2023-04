Szukają chętnych na dzierżawę parkingu pod placem Krasińskich

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił konkurs na wydzierżawienie całodobowego parkingu podziemnego pod placem Krasińskich. Dzierżawca będzie obsługiwał obiekt przez niespełna 3 lata. Do jego dyspozycji będzie 360 ogólnodostępnych miejsc postojowych - poinformowali w piątek drogowcy.

ZDM administruje dwoma parkingami podziemnymi do użytku publicznego. Oba dostępne są do parkowania krótkoterminowego, ale po uprzednim wykupieniu miesięcznego abonamentu można w nich zostawić auto także na dłuższy czas.

Pierwszy publiczny garaż zlokalizowany jest w sąsiedztwie Sądu Najwyższego. Mieści się pod placem Krasińskich, od strony którego znajduje się wjazd. To właśnie ten parking chce wydzierżawić ZDM. W sumie znajduje się tam 360 ogólnodostępnych miejsc.

Drugi podziemny parking, liczący 130 miejsc postojowych, znajduje się pod ulicy Waryńskiego – nad stropem stacji metra Politechnika. Wjeżdża się do niego z ulicy Progi, od strony ulicy Polnej.

Będzie administrował parkingiem do 2026 roku

Niebawem kończy się umowa z dzierżawcą parkingu pod placem Krasińskich. Dlatego właśnie ogłoszono konkurs na nowego dzierżawcę. Będzie on administrował parkingiem od 1 czerwca do 31 maja 2026 roku. Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie wysokość comiesięcznego czynszu dzierżawczego. Kwota ta nie może być jednak niższa niż 72 tysiące złotych netto.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 12 maja (piątek) do godz. 15 w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Chmielnej 120 w Warszawie. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel.: 22 55 89 349 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.