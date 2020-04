Drogowcy remontują jezdnie, ale nie w całości. "Prawe pasy są w dużo gorszym stanie"

"Prawy pas bardziej narażony na zniszczenia"

Frezowanie nie zostało jednak przeprowadzone na całej szerokości objętego remontem fragmentu, ale tylko na skrajnie prawym pasie. Czy miasto szuka w ten sposób oszczędności w nadszarpniętym przez epidemię budżecie? - Niewątpliwie jest to tańsze rozwiązanie, ale głównym powodem jest to, że prawa część wielopasmowych jezdni jest zazwyczaj bardziej narażona na zniszczenia. W przypadku Wisłostrady, gdzie mamy do czynienia z ruchem tranzytowym, widać to wyraźnie. Pas środkowy oraz lewy są w dobrym stanie technicznym - tłumaczy Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.