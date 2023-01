Te przejścia oceniono najgorzej, na zero. Drogowcy wprowadzili tam zmiany, ma być bezpieczniej

Drogowcy zakończyli budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Płaskowickiej przy ulicy Hirszfelda. Przeprowadzone prace to efekt audytu bezpieczeństwa – ursynowskie przejście otrzymało w nim najniższą możliwą ocenę. Gotowy jest także ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kłobuckiej i azyl na przejściu dla pieszych.

Drogowcy przeprowadzili w latach 2016-2020 kompleksowy audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Pozwolił precyzyjnie określić, które zebry wymagają pilnej poprawy bezpieczeństwa. W sumie udało się ocenić bezpieczeństwo na ponad czterech tysiącach przejść. Efektem audytu są przebudowy, które teraz Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza.

Jednym z najgorzej ocenionych przejść było to zlokalizowane na ulicy Płaskowickiej w rejonie ulicy Hirszfelda. Audytorzy ocenili je na 0 (w skali 0-5). Według rekomendacji, najskuteczniejszym sposobem na poprawienie bezpieczeństwa w tym miejscu była budowa sygnalizacji świetlnej. Wcześniej zamontowane zostały tam progi zwalniające – było to jednak rozwiązanie doraźne. Progi zostały już zdemontowane. Przetarg na wykonanie prac drogowcy rozstrzygnęli pod koniec listopada, a same roboty trwały ponad miesiąc. Mieszkańcy pobliskich bloków mogą już bezpiecznie przedostać się na drugą stronę drogi. Zgodnie ze standardem, nowa sygnalizacja została wyposażona w automatyczną detekcję pieszych.

Nowa sygnalizacja na Płaskowickiej ZDM

Bezpieczniej na Kłobuckiej

Zakończyła się także budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Kłobuckiej. Efektem zmian jest również wyposażenie w azyl przejścia dla pieszych. Inwestycję zrealizował i sfinansował deweloper (spółka GF Ramba). Taki obowiązek nakłada na niego ustawa o drogach publicznych. Ursynowska ulica Kłobucka przebiega przez Wyczółki. To tereny, na których od kilku lat powstają kolejne budynki mieszkalne. Codziennie korzystają z niej zwłaszcza mieszkańcy nowych osiedli. Dlatego, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, deweloper przeprowadził zmiany, które dostosowały drogę do zwiększonego ruchu z nowych osiedli i poprawiły bezpieczeństwo.

Na odcinku między rondem Stamma a wjazdem pod m.in. budynek Kłobucka 18 wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy. Ciąg powstał po wschodniej stronie ulicy, obok murowanego ogrodzenia toru wyścigów konnych Służewiec. Dotychczas był tam bardzo wąski chodnik. Teraz piesi i rowerzyści mają do dyspozycji szeroką na minimum trzy metry przestrzeń. Kierowcom na jezdni nadal pozostaje po jednym pasie w każdym kierunku.

Około 90 metrów przed rondem, na zakręcie za przejściem dla pieszych, ciąg pieszo-rowerowy przekształcił się w drogę dla rowerów. Droga dołącza się do ronda jako jego piąty wlot.

Uspokojenie ruchu przy przejściu dla pieszych

Drogowcy podkreślają, że ważnym elementem zmian była też budowa azylu na przejściu dla pieszych przez ulicę Kłobucką. Chodzi o zebrę na wysokości budynku Kłobucka 18. W trakcie audytu nieosygnalizowanych przejść dla pieszych otrzymała notę 0 w skali od 0 do 5. Audytorzy zwrócili uwagę na przekrój ulicy, składający się w tym miejscu z trzech pasów, w tym lewoskrętu. Jedną z rekomendacji było uspokojenie ruchu kołowego w obszarze przejścia np. poprzez budowę świateł. Jednak ze względu na to, że świateł nie stosuje się w pobliżu rond, by nie zakłócały płynności ruchu, bezpieczeństwo poprawił właśnie azyl.

ZDM zapowiada, że na ulicy Kłobuckiej zmian będzie więcej. Wprowadzą je także inni deweloperzy, którzy po sąsiedzku budują lub będą budować obiekty mieszkalne z częściami handlowo-usługowymi. "W ostatnich miesiącach umowy podpisaliśmy ze spółkami OAK P2 i RD Investment (przebudowa ulicy na odcinku od Potoku Służewieckiego do ul. H. Koprowskiego), HI Kłobucka i HI Projekt (remont chodnika na fragmencie między budynkami Kłobucka 21B i Kłobucka 23) oraz NP 10 (przebudowa ulicy od ul. Koprowskiego do ul. Złoty Potok – m.in. wymiana nawierzchni jezdni, budowa i remont chodnika, budowa drogi dla rowerów)" - wymienili w komunikacie na ten temat drogowcy.

Realizacja tych inwestycji zależy od harmonogramu prac deweloperów i jest przewidziana w latach 2023-25.

