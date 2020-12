Otworzyli kawałeczek POW. Wróciła zawrotka na węźle Puławska

Jak przekazali w komunikacie drogowcy, na sobotę zwołana została komisja wdrażająca czasową organizację ruchu, co oznacza, że od niedzieli kierowcy mogą zjeżdżać z S2 w Puławską w stronę centrum. Organizacja ruchu dla jadących od strony Okęcia przypomina tę sprzed paru miesięcy, kiedy to zlikwidowano zawrotkę na końcu trasy.

Planują oddanie tunelu na II kwartał 2021 roku

Południowa Obwodnica Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy zepnie ze sobą odcinki autostrady A2. Prace trwają od węzła Puławska do węzła Lubelska. Przez Ursynów trasa będzie biegła tunelem o długości ponad dwóch kilometrów pod linią metra. Po minięciu Wilanowa kierowcy wjadą na most, a potem odcinkiem wawerskim dojadą właśnie do węzła Lubelska. Droga będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, każda po 14,5 metra szerokości, a także ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach. Sam most docelowo będzie miał półtora kilometra długości i 46 metrów szerokości.