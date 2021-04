"Koleiny i ubytki". Drogowcy wyremontują ulicę na trasie z lotniska

Już od piątku, 30 kwietnia drogowcy zaczynają prace na ulicy Krzyckiego, która zyska nową nawierzchnię. Do poniedziałku kierowcy mogą spodziewać się utrudnień, a pasażerowie komunikacji objazdów autobusów.

Termin prac nie jest przypadkowy. Drogowcy - jak co roku - zaplanowali je na majówkę, kiedy na ulicach jest zmniejszony ruch samochodów i nie tworzą się korki.

Zamknięta jezdnia

Nowy asfalt położą na ulicy Krzyckiego, bo - jak wskazują w komunikacie - są tam "koleiny i ubytki, które znacznie obniżają komfort jazdy kierowcom". To fragment popularnej trasy prowadzącej ruch z Lotniska Chopina do Śródmieścia. Jak zapowiadają drogowcy, prace rozpoczną się w piątek, 30 kwietnia od około godziny 22 i prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu jezdni na odcinku od ulicy Wawelskiej do Filtrowej.