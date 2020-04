Metamorfozy na stołecznych drogach. Drogowcy chcą zmienić niektóra skrzyżowania w ronda

Zarząd Dróg Miejskich ma już oferty od wykonawców chętnych do przebudowania skrzyżowań. Nowe ronda mają się pojawiać między innymi na Woli i Żoliborzu.

Od 110 do 288 tysięcy złotych

Przetarg został podzielony na kilka części i - jak zaznaczyli drogowcy - każda z nich cieszyła się sporym zainteresowaniem: zgłosiło się od trzech do sześciu firm. "Ich oferty mieszczą się w przedziale od 110 do 288 tysięcy złotych brutto. Będą one teraz analizowane, zaś zaoferowana kwota porównywana z posiadanym budżetem i szacunkowym kosztorysem" - czytamy w ich wpisie.