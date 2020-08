Nie będzie drogi dla rowerów na Puławskiej. Ale przestrzeń mają odzyskać piesi

Droga dla rowerów wzdłuż Puławskiej, która ciągnie się od Dolnej, aż do granicy miasta, czyli skrzyżowania z ulicą Kuropatwy, została oddana do użytku mieszkańców na początku tego roku. Budowa nazywanej "rowerową autostradą" trasy trwała ponad dwa lata i była podzielona na etapy. Miała stanowić wygodne połączenie ze Śródmieściem dla rowerzystów z Piaseczna, Ursynowa i Mokotowa. Jednak do pełni szczęścia wciąż brakuje około półtorakilometrowego odcinka od Dolnej do Goworka, który połączyłby "rowerową autostradę" z siecią śródmiejskich ścieżek.