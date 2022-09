Dojazdolator pokaże, ile oszczędzisz zamieniając auto na transport publiczny

Na stronie internetowej dojazdolator.wtp.waw.pl umieszczone jest narzędzie, dzięki któremu każdy kierowca dojeżdżający do pracy samochodem może wyliczyć, ile go to kosztuje. Wystarczy uzupełnić wymagane pola - ilość benzyny spalaną na 100 kilometrów, liczbę kilometrów pokonywaną w drodze do i z pracy, koszty parkowania oraz aktualną cenę paliwa.

Inny wariant: samochód spala 8 litrów na 100 kilometrów, droga do pracy to już 44 kilometry, ale za parking nie musimy płacić. Koszt paliwa to wciąż 6,50. Dzienny koszt dojazdu to 23 złote. Miesięcznie to 460 złotych. Jeżdżąc komunikacją miejską można więc zaoszczędzić 362 złote.