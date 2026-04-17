Ulice Do Warszawy wjeżdża coraz więcej aut. Dwukrotny wzrost w ciągu dekady Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski o rozbudowie sieci transportu szynowego w Warszawie Źródło: TVN24

Na przełomie 2024 i 2025 roku najpierw w powiatach okalających stolicę, potem w samej Warszawie specjaliści przeprowadzili kompleksowe badania ruchu.

Trzy razy więcej taksówek

Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami zaprezentowano wyniki tych badań. Jak zauważył na wstępie Maciej Fijałkowski, sekretarz stołecznego ratusza, przez 10 lat wzrosła liczba zarejestrowanych mieszkańców - o ponad 120 tysięcy w samej Warszawie i o 180 tysięcy w gminach ościennych.

Wzrost liczby ludności Źródło: UM Warszawa

Na zmiany w sposobie poruszania się po mieście wpłynęły wielkie inwestycje komunikacyjne: powiększenie sieci metra o 11 stacji, uruchomienie tramwaju do Wilanowa oraz na Kasprzaka, remont Dworca Zachodniego. Wiele zmieniło się również w układzie dróg ekspresowych.

W dłuższej perspektywie nastąpiła też zmiana myślenia o mieście wśród samych urzędników i urbanistów.

- Warszawa była projektowana jako miasto bardzo skoncentrowane w części śródmiejskiej. Jeszcze 30 lat temu najbardziej wysuniętym na południe mostem był Łazienkowski, który dziś de facto jest w centrum - wskazał Fijałkowski.

Zauważył, że w ostatnich latach doszło do rozproszenia nie tylko "twardej infrastruktury", ale i usług lokalnych.

Mimo to, wzrosła liczba przejazdów samochodem w mieście. Wpływ na to miała między innymi deregulacja rynku taksówkarskiego. - Między rokiem 2018 a 2025 liczba taksówek w mieście wzrosła siedmiokrotnie: z 11 do ponad 70 tysięcy -wyliczył Fijałkowski.

Zauważalną zmianą jest również kwestia dojazdów do pracy. Obecnie - jak tłumaczył przedstawiciel ratusza - przynajmniej jedna czwarta mieszkańców korzysta z jakiejś formy pracy zdalnej.

Czas trwania podróży Źródło: UM Warszawa

Przez 10 lat nasza mobilność wzrosła

Wyniki samego badania prezentował Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w stołecznym ratuszu. Podkreślił, że było to największe badanie mobilności w historii miasta.

Skąd czerpano dane? Florczak wskazuje na wiele źródeł: ankiety przeprowadzane w domach, w pociągach aglomeracyjnych, wśród użytkowników parkingów Parkuj i Jedź. Wykorzystywano też urządzenia do zliczania pasażerów zamontowane w transporcie zbiorowym.

- Cała ta wielka paczka danych posłużyła nie tylko do samej ich prezentacji, ale także budowy Warszawskiego Modelu Ruchu – powiedział Florczak.

Pierwszy ciekawy wniosek wynikający z przeprowadzonych ankiet to prawie trzykrotnie większa liczba gospodarstw domowych na przedmieściach, gdzie są więcej niż dwa samochody. - Ale jednocześnie w strefie podwarszawskiej jest więcej rowerów - zaznaczył Florczak.

Ważnym elementem badań było sprawdzenie tzw. ruchliwości. - Przeciętny mieszkaniec metropolii warszawskiej wykonuje 2,11 podróży w ciągu dnia roboczego. 10 lat temu ten wskaźnik był poniżej dwóch. Tak więc przez 10 lat nasza mobilność wzrosła - wskazał naczelnik biura polityki mobilności.

Jak podróżuje się w Warszawie?

Co jest motywacją do podróży? Tu bez niespodzianek. Najważniejszą jest praca. Ale względem danych sprzed 10 lat, liczba wykonywanych podróży z domów do pracy spadła o trzy procent.

To, jak tłumaczył Florczak, wynika z ogólnego wzrostu mobilności mieszkańców. Po pracy niekoniecznie wracamy do domu, ale jedziemy np. na zakupy.

Z danych wynika, że ogółem liczba podróży w 2025 roku wzrosła o około 20 procent względem 2015. - Wzrosła liczba podróży samochodem. Natomiast udział podróży wykonywanych samochodem w stosunku do wszystkich podróży wzrósł nieznacznie - zauważył Maciej Florczak.

Jak rozkładają się podróże mieszkańców po samej Warszawie w dniu roboczym? Na potrzeby raportu podzielono miasto na dwie strefy. Ta centralna pokrywa się mniej więcej z obszarem strefy czystego transportu.

Podróże, które kończą się w tym obszarze, mogą się w nim zacząć, albo przez niego przebiegać, są najczęściej wykonywane transportem publicznym (ponad 40 proc.). 33 procent podróży wykonywanych jest pieszo, 23,6 procent podróży wykonywanych jest samochodem, 22,3 procent to podróże na rowerach.

Podróże mieszkańców Warszawy po mieście Źródło: UM Warszawa

Pasażerowie w środkach transportu zbiorowego Źródło: UM Warszawa

W strefie poza centrum najwięcej podróży wykonuje się pieszo, następnie samochodem, transportem publicznym i rowerem. Jak zauważył Maciej Florczak, podział na poszczególne sposoby podróży jest bardziej równomierny poza centrum.

Duży ruch z ekspresówek i autostrady

Pod Warszawą udział podróży samochodem jest największy. Wciąż na skrajnie niskim poziomie pozostają podróże wykonywane transportem zbiorowym w ramach samej strefy. Ten wzrasta ponad trzykrotnie, gdy podróż zaczyna się w strefie podwarszawskiej, a kończy w Warszawie.

Jak podróżują mieszkańcy Warszawy i gmin ościennych Źródło: UM Warszawa

Znacząca zmiana układu dróg ekspresowych znacząco wpłynęła na liczbę samochodów, które wjeżdżają do miasta. Szczególnie widać to na przykładzie kierunku południowo-wschodniego i wschodniego.

Z danych wynika, że w latach 2015-2024 liczba aut wjeżdżających od strony trasy S17 wzrosła aż o 131 procent, od autostrady A2 - 102 proc. Na najbardziej ruchliwej trasie w Polsce, czyli trasie S8 te wzrosty wynoszą odpowiednio - 47 procent od strony Marek i 46 proc. z kierunku południowego. Z kolei autostradą A2 z kierunku zachodniego do Warszawy wjeżdża o 49 proc. aut więcej niż dekadę wcześniej.

Za badanie miasto zapłaciło ponad 8 milionów złotych.

Zmiana liczby pojazdów wjeżdżających do miasta w latach 2015-2024 Źródło: UM Warszawa