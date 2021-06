Krajowa "50" zablokowana po wypadku. "Jechał autem osobowym z dzieckiem, zderzył się z tirem"

Na krajowej "50" doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarowym. Tym pierwszym podróżował mężczyzna z dzieckiem. Strażacy musieli wyciąć go z auta. - Został on zabrany do szpitala z obrażeniami kończyn dolnych - informuje rzecznik grójeckiej straży pożarnej. Po wypadku droga jest zablokowana.