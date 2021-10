Samochód na dachu w alei Prymasa Tysiąclecia. Policja: kierowca miał ponad dwa promile

W alei Prymasa Tysiąclecia doszło do dachowania samochodu osobowego. Pojazd zablokował przejazd przez wiadukt nad Górczewską w kierunku Dworca Zachodniego. Policja informuje, że autem kierowała nietrzeźwa osoba.

Do dachowania doszło chwilę przed godziną 19. - Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do dachowania i samochód się pali. Na miejscu okazało się jednak, że nie doszło do pożaru. Jedna osoba została poszkodowana - poinformował Piotr Rżysko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. - Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej i dwie karetki pogotowia - dodał.