Dachowanie na Mokotowie, uszkodzonych kilka aut. Policja: kierowca "wydmuchał" trzy promile

Do dachowania doszło przed godziną 15 na ulicy Wiśniowej.

- W poprzek drogi, na dachu leży mazda. Wcześniej doszło do zderzenia z chevroletem, ucierpiały także samochody zaparkowane przy ulicy. Z relacji świadków wynika, że kierowca mazdy próbował uciec pieszo i miał zostać zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy byli w pobliżu. W rozmowie funkcjonariusze powiedzieli mi, że usłyszeli huk, a gdy przybiegli na miejsce zdarzenia, zobaczyli uciekającego mężczyznę. Zatrzymali go do momentu przyjazdu policji – relacjonował Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.