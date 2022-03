Dachowanie na Myśliborskiej. Nie ma poszkodowanych

Do zdarzenia doszło po godzinie 19 przy skrzyżowaniu Myśliborskiej z Ćmielowską. Jak relacjonuje reporter Artur Węgrzynowicz, uczestniczyły w nim dwie osobowe toyoty. Jedna z nich dachowała, lądując na jednym z wlotów Myśliborskiej. Druga ma natomiast rozbity przód.

Na miejscu zdarzenia były policja, pogotowie i trzy zastępy straży pożarnej. Z ustaleń naszego reportera wynika, że uczestnicy kolizji zostali przebadani w karetce, ale nie było konieczności zabierania ich do szpitala. Potwierdzają to strażacy. - Nikt nie został poszkodowany. Osoby podróżujące pojazdami ewakuowały się same, jeszcze przed naszym przybyciem - przekazał nam Łukasz Płaskociński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.