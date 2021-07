Cztery firmy chcą zaprojektować nowe Aleje Jerozolimskie

Cztery firmy zgłosiły się w przetargu na zaprojektowanie nowych Alej Jerozolimskich. Ratusz analizuje oferty, które zawierają się w przedziale od 3,6 do 5,8 miliona złotych. Wybrany wykonawca będzie miał 30 miesięcy na przygotowanie dokumentacji kompletnej przebudowy jednej z głównych arterii stolicy.

Jak podał stołeczny ratusz, oferty w przetargu na przebudowę Alej Jerozolimskich złożyły Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (3 miliony 605 tysięcy złotych), Biuro Projektów Metroprojekt z Warszawy (5 mln 818 tys. zł), Progreg z Krakowa (4 mln 895 tys. zł) i Safege z Warszawy (5 mln 569 tys. zł). Już rozpoczęto analizę nadesłanych propozycji, a rozstrzygnięcie powinno zapaść do końca wakacji. Od daty podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał 30 miesięcy na przeprowadzenie powierzonego zadania.

Co się zmieni?

Chodzi o przygotowanie projektu całkowitej przebudowy Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt mostu Poniatowskiego. Projekt nowej przestrzeni na tym dwukilometrowym odcinku powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu średnicowego oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. Ta inwestycja potrwa około trzech lat i będzie się wiązała z dużymi utrudnieniami, zarówno w ruchu indywidualnym, jak i komunikacji publicznej.

Aleje Jerozolimskie po przebudowie mają wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Inny będzie podział ulicy, z szerokimi chodnikami i wyznaczonymi miejscami na ogródki gastronomiczne, drogami rowerowymi o szerokości trzech metrów po obu stronach. Przybędzie zieleni. Jezdnia w każdą stronę będzie się składała z pasa ruchu ogólnego, buspasa i pasa do parkowania.

Do historii przejdą ronda u zbiegu z Marszałkowską (rondo Dmowskiego) i Nowym Światem (rondo de Gaulle’a). Zamiast nich powstaną zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli odzyskać przestrzeń dla pieszych i poprawić przesiadki. Na obu skrzyżowaniach powstanie komplet naziemnych przejść dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości "Domu Partii" (drugie dojście do przystanku tramwajowego) i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka.