Czołowe zderzenie w Wesołej. "Dwoje dzieci przewiezionych do szpitala"

Na ulicy Wspólnej w Wesołej doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W jednym z aut jechała czwórka dzieci. Dwoje z nich zostało przewiezionych do szpitala.

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Wspólnej z Niemcewicza.

Policja dodaje, że w wyniku zderzenia ranne zostały dwie osoby. - To kierowca forda i pasażer z alfy romeo. Do zdarzenia doszło przed godziną 18 - informował Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Z czwórki przebadanych dzieci, dwoje zostało przewiezionych do szpitala na profilaktycznie badania - dodaje.