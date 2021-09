Przejścia dla pieszych na Wisłostradzie? "Jest to możliwe i na pewno nastąpi, ale..."

"Czerniakowska nie jest podmiejską drogą"

Techniczne możliwe, ale...

O możliwość poprawy komfortu pieszych w tej okolicy pytamy rzecznika Zarząd Dróg Miejskich. - Po pierwsze wytyczanie przejść dla pieszych należy do kompetencji inżyniera ruchu, czyli Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. To oni zatwierdzają zmiany w organizacji ruchu, a my jako ZDM je wykonujemy. Po drugie wyznaczenie przejść dla pieszych przez Czerniakowską wiąże się z kosztami, ponieważ przejście w takim miejscu obowiązkowo wymaga sygnalizacji świetlnej - odpowiada Jakub Dybalski z ZDM. - Ale technicznie jest to jak najbardziej do zrobienia - zapewnia.