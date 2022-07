Coldplay zagra na Stadionie Narodowym. Utrudnienia już od piątkowego popołudnia

W piątek, 8 lipca na Stadionie Narodowym zagra brytyjski zespół Coldplay. Ratusz zapowiada, że w związku z wydarzeniem wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu na Saską Kępę i zachęca, by na koncert dojeżdżać komunikacją miejską.

Bramy na koncert zostaną otwarte o godz. 16.30. W tym samym momencie ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. W godz. 16.30 - 20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodowa, aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz aleją Stanów Zjednoczonych, Wałem Miedzeszyńskim, Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

Komunikacją miejską na koncert Coldplay

Sam koncert zacznie się wieczorem, ale - jak zapowiada ratusz - zmiany w ruchu będą wprowadzane dużo wcześniej, żeby ułatwić dotarcie na stadion tysiącom fanów. Od godz. 16.30 do zakończenia koncertu, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą aleją Zieleniecką. Natomiast autobusy linii E-1 zostaną skierowane na trasę przebiegającą ulicami: most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – most Świętokrzyski.

Jeśli po zakończeniu koncertu, ok. godz. 22.30, duża grupa uczestników będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a.

Ograniczenia w ruchu na czas koncertu Coldplay Urząd miasta

Objazdy

W przypadku wyłączenia przeprawy z ruchu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Składy linii: 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na Ratuszowa - zoo. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Aleje Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – Wiatraczna. Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po zakończeniu koncertu na trasę wyjadą również dodatkowe autobusy linii 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Winnicy i Gocławia. Więcej będzie też tramwajów. Z pętli al. Zieleniecka składy linii 3 odjadą do Annopola, a linii 26 w kierunku pętli Piaski. Na zmienionej trasie Gocławek – Ratuszowa – zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9.

W dniu koncertu parking P+R Warszawa Stadion będzie nieczynny.

Coldplay to brytyjski zespół muzyczny, grający muzykę rockową, indie rock, brit pop i soft rock. Został założony w 1996 roku przez wokalistę Chrisa Martina i gitarzystę Jonny'ego Bucklanda. "Paradise", "Hymn For The Weekend" czy "Clocks" to tylko niektóre utwory, które przysporzyły zespołowi Coldplay rzeszę fanów.

