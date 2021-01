Wojewoda unieważnił pozwolenie na budowę, przebudowa Ciszewskiego opóźniona

O przedłużeniu ulicy Ciszewskiego, która ma być kolejnym połączeniem Wilanowa z Ursynowem, mówi się od lat. Kiedy udało się ogłosić przetarg na wykonawcę, a Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych szykował się do otwarcia ofert, wojewoda mazowiecki unieważnił pozwolenie na budowę.

Wydłużenie Ciszewskiego to inwestycja, która w planach miejskich drogowców pojawiła się jeszcze w latach 80. Ale coś ciągle stało na przeszkodzie. Dopiero w 2017 roku powstał projekt budowlany, a rok później Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych uzyskał decyzję środowiskową. Ta była zaskarżona przez sąsiadów planowanej drogi, którzy obawiali się hałasu. Później był jeszcze błąd Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odrzuconych skarg, sprawa trafiła do sądu administracyjnego. W końcu w lipcu 2020 roku drogowcy otrzymali zgodę na budowę ulicy .

Wojewoda unieważnił pozwolenie na budowę

W grudniu ZMID ogłosił przetarg, który miał wyłonić wykonawcę inwestycji . Ta jednak stanęła pod znakiem zapytania. Wojewoda mazowiecki unieważnił uzyskane w ubiegłym roku zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), o czym niedawno napisała "Gazeta Stołeczna". - Wojewoda postanowił uchylić tę decyzję i przekazać do ponownego rozpatrzenia miastu. Głównym argumentem było, że decyzja środowiskowa nie była ostateczna w momencie, gdy ZMID pozyskał zgodę na realizację inwestycji. Z tą argumentacją nie zgadza się ZMID – powiedział tvnwarszawa.pl Ludwik Rakowski, burmistrz Wilanowa.

Jak stwierdził, decyzja wojewody to poważny problem dla przyszłego połączenia z Ursynowem. - Bez wątpienia przetarg się opóźni, a w rezultacie realizacja całej inwestycji. Z naszego punktu widzenia, czyli Wilanowa, to niezwykle ważna sprawa. Dzięki przedłużeniu ulicy Ciszewskiego mielibyśmy o wiele prostszą i krótszą drogę, choćby do Szpitala Południowego – zaznaczył Rakowski.