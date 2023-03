Trzy ciężarówki zderzyły się na S8

czytaj dalej

Sąd apelacyjny obniżył wyrok wobec Krystiana O., sprawcy śmiertelnego wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie, do siedmiu i pół roku więzienia. To oznacza, że mężczyzna spędzi w odosobnieniu o cztery miesiące krócej, niż wcześniej orzeczono. W uzasadnieniu sędzia mówił, że kierowcy nie można przypisać zamiaru ewentualnego zabójstwa, bo ten hamował. Stwierdził też, że pieszy w niewielkim stopniu przyczynił się do wypadku.