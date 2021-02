Ciężarówki ślizgają się na ślimakach. Problem z wjazdem na trasę mostu Północnego

Sytuację obserwował na miejscu reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Widziałem, jak dwa tiry nie mogły wjechać na ślimak prowadzący z Wisłostrady na most Północy, w kierunku na Tarchomin. W końcu im się udało, ale w kolejce stoją kolejne ciężarówki. Kierowcy mają taką strategię, że wjeżdżają na ślimak pojedynczo, ale i tak idzie to bardzo mozolnie - opisuje nasz reporter.

Mróz nie odpuszcza, śniegu przybywa

Jak czytamy w komunikacie ratusza, kulminacyjny moment poniedziałkowych opadów śniegu dopiero nadchodzi. "Jesteśmy na to przygotowani" - zapewnia miasto. Do akcji zmobilizowanych zostało ponad 300 pojazdów. Mają one do odśnieżania 2370 kilometrów pasów dróg. Odśnieżane i posypywane piaskiem są także chodniki - w sumie to 3,4 miliona metrów kwadratowych powierzchni.