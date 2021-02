Żółwim tempem po ślimakach. Ciężarówki ślizgają się na podjazdach

Sytuację przy moście Północnym obserwował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Widziałem, jak dwa tiry nie mogły wjechać na ślimak prowadzący z Wisłostrady na most Północy, w kierunku na Tarchomin. W końcu im się udało, ale w kolejce stoją kolejne ciężarówki. Kierowcy mają taką strategię, że wjeżdżają na ślimak pojedynczo, ale i tak idzie to bardzo mozolnie – opisywał nasz reporter.

Problemy autobusów miejskich

Na trasie S8 sytuacja nie wygląda lepiej. - Tiry nie mogą podjechać na wiadukt nad Broniewskiego w kierunku Łodzi. W tym momencie zablokowały już cały przejazd, nie można nim przejechać. Udaje się to jakoś tylko samochodom osobowym, które omijają stojące tiry slalomem, ale idzie to w żółwim tempie. Trasa S8 stanęła w korku - opisuje drugi reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

Oprócz tego pod trasą S8 doszło do kolizji z udziałem przegubowego autobusu nauki jazdy. - Kierowca tego autobusu prawdopodobnie skręcał z Broniewskiego w trasę S8 w kierunku Wisły, ale pojazd zgiął się w scyzoryk i delikatnie uderzył w barierkę energochłonną. Nie wygląda to na coś poważnego, jednak powoduje utrudnienia w ruchu - ostrzega Zieliński.

Mróz nie odpuszcza, śnieg na drogach

Jak czytamy w komunikacie ratusza, kulminacyjny moment poniedziałkowych opadów śniegu dopiero nadchodzi. "Jesteśmy na to przygotowani" – zapewnia miasto. Do akcji zmobilizowanych zostało ponad 300 pojazdów. Mają one do odśnieżania 2370 kilometrów pasów dróg. Odśnieżane i posypywane piaskiem są także chodniki – w sumie to 3,4 miliona metrów kwadratowych powierzchni.