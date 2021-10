Ciężarówka zerwała przewody telekomunikacyjne. Przewrócił się słup

czytaj dalej

12 pianistów, w tym dwóch Polaków, w finale 18. Konkursu Chopinowskiego. We wtorkowym koncercie udział wzięło czworo finalistów, natomiast dziś w nocy wyłoniony zostanie ostateczny zwycięzca konkursu. - To jest kwestia tego, kto najbardziej przekona do siebie jurorów, kto wyda się tym jurorom najpiękniejszym człowiekiem, który najlepiej wypowiada się poprzez muzykę - mówił w TVN24 Aleksander Laskowski z Narodowego Instytut Fryderyka Chopina.