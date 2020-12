"Klasyk" w Alejach Jerozolimskich: ciężarówka utknęła przed wjazdem do tunelu

W poniedziałek wieczorem ciężarówka utknęła pod znakami ograniczającymi wjazd do tunelu pod rondem Zesłańców. Według informacji naszego reportera, ruch był zablokowany przez około godzinę. - Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 150 złotych - przekazała policja.

Chodzi o Aleje Jerozolimskie przy wjeździe do tunelu w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia. O zdarzeniu poinformował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - W poniedziałek wieczorem kierowca ciężarówki próbował przejechać pod znakami ograniczającymi wjazd ciężarówek, ale się nie zmieścił. Zatrzymał się tuż przed tunelem, blokując wjazd innym kierowcom - opisywał Węgrzynowicz.

Informacje o zdarzeniu potwierdziła Edyta Adamus z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Tak, faktycznie w poniedziałek po godzinie 20 ciężarówka utknęła przed wjazdem do tunelu. Policjanci musieli tak pokierować ruchem, żeby kierowca mógł wycofać. Został on ukarany mandatem w wysokości 150 złotych za niedostosowanie się do znaków drogowych - przekazała policjantka.