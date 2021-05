Kolizja ciężarówki przewożącej auta

Na trasie S8 zderzyły się ciężarówka do przewozu samochodów z osobowym peugeotem. - Są bardzo duże utrudnienia w ruchu, korek ma kilka kilometrów - ostrzega nasz reporter.

Jak precyzuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, do zderzenia doszło na trasie S8 na wysokości Mickiewicza. Samochody zderzyły się na jezdni w kierunku Łodzi. - Ciężarowa laweta do przewozu samochodów osobowych uderzyła w bok peugeota, który stoi teraz bokiem do kierunku jazdy. Z moim informacji wynika, że nikomu nic się nie stało - zaznacza Zieliński.