Miasto odda chodniki pieszym. Na razie pięć ulic

Jagiellońska, Wileńska, Ludna, Odyńca i Sokratesa - w tych miejscach Zarząd Dróg Miejskich planuje przenieść parkowanie z chodników na jezdnię lub do zatok. - Takie zmiany muszą być stałe, bo świat po pandemii będzie inny niż ten, który znamy - deklaruje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Miasto dostrzegło, że w wielu miejscach w Warszawie chodnik - od maski parkującego auta do ściany budynku - jest węższy niż przepisowe półtora metra. Ustawianie słupków często spotyka się z krytyką kierowców, ale namalowanie białej linii zwykle nie wystarcza. Nierzadko samochody wystają poza wytyczoną granicę, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby, bo z tyłu zostaje dość miejsca. Kierowcom sprzyjają polskie przepisy, które nie zabraniają zatrzymywania się na chodnikach. Ratusz deklaruje, że chce zadbać także o pieszych.

- Dziś to już nie tylko kwestia wygody, ale bezpieczeństwa - zauważa Karolina Gałecka i zaznacza, że potrzebne są zmiany, z których będziemy mogli korzystać również po pandemii.

Samochody na jezdnię

ZDM zaplanował przenieść parkowanie z chodnika na jezdnię w kilku miejscach. W ten sposób piesi zyskają przestrzeń do swobodnego poruszania się, by nie musieli przeciskać się między autami a ścianami.

Zmienić ma się Jagiellońska na odcinku od ronda Starzyńskiego do Ratuszowej. Obecnie kierowcy mają tam do dyspozycji dziewięciometrową jezdnię. Zostanie z niej wydzielony pas do postoju po stronie zoo. Podobne zmiany urzędnicy planują na Wileńskiej, z której zniknął ruch tranzytowy po zeszłorocznej przebudowie skrzyżowania ze Szwedzką.