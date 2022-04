Centralna Droga Krzyżowa w intencji pokoju w Ukrainie

Kardynał Nycz zaproszenie skierował także do Ukraińców, których w Warszawie mieszka około 400 tysięcy. - Mam nadzieję, że będzie to także okazja do refleksji nad wciąż aktualną myślą Jana Pawła II, który w 1979 roku w Gnieźnie mówił o dwóch płucach Europy, na którą składają się wielkie tradycje Zachodu i Wschodu - zaznaczył hierarcha. Wyjaśnił, że "jeżeli jedno płuco jest chore i krwawi, a tak jest dzisiaj, to cały organizm jest co najmniej osłabiony". - Potrzebujemy zbliżyć się do krzyża, by przez krzyż dojść do zmartwychwstania - wskazał.