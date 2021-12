Były poseł skazany za potrącenie rowerzystki. Sędzia: nie uczy się na błędach, lekceważy przepisy

Sprawa dotyczy wydarzeń z 25 października 2019 roku, kiedy były poseł Artur Zawisza, prowadząc samochód, potrącił jadącą rowerem pracownicę Biura Bezpieczeństwa Narodowego . Kobieta z obrażeniami została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że sprawca był trzeźwy, nie miał jednak uprawnień do kierowania pojazdami. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Zawisza znowu prowadził auto i został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej.

We wtorek 21 grudnia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa zakończył się proces w tej sprawie. Wśród czterech stawianych Zawiszy zarzutów było spowodowanie wypadku drogowego oraz trzykrotne kierowanie samochodem mimo cofniętych uprawnień. Jak informuje "Stołeczna", sędzia Agnieszka Prokopowicz skazała go na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zakaz prowadzenia pojazdów na okres dwóch lat oraz zadośćuczynienie dla poszkodowanej rowerzystki w wysokości 60 tysięcy złotych. Zawisza będzie musiał też co pół roku informować sąd, jak przebiega jego czas próby, zapłacić grzywnę w wysokości 5 tys. zł oraz 6 tys. zł dla pełnomocniczki poszkodowanej oraz pokryć koszty procesu sądowego.

"Oskarżony nie uczy się na błędach, lekceważy przepisy i wymaga intensywnego działania resocjalizacyjnego"

- Kierowca nie zauważył dwóch rowerów. Nie zatrzymał się i przewiózł pokrzywdzoną na masce samochodu jeszcze 32 metry. Albo świadczy o kompletnym braku uwagi, albo braku umiejętności do kierowania pojazdem - cytuje uzasadnienie wyroku sędzi Prokopowicz "Stołeczna". - Gdyby oskarżony stosował się do decyzji o cofnięciu uprawnień, nie tylko w tym dniu, ale również w innych, do wypadku by nie doszło. W dniu 15 września 2019 roku najechał w ogrodzenie wspólnoty, w której mieszka. Widywany był w różnych samochodach, nie tylko podczas trzech zdarzeń, których dotyczy akt oskarżenia. Co więcej, toczy się wobec oskarżonego kolejny proces za zdarzenie, do którego miało dojść w 2020 roku. Oznacza to, że oskarżony nie uczy się na swoich błędach, lekceważy przepisy i wymaga intensywnego działania resocjalizacyjnego w tym zakresie - dodała Prokopowicz.