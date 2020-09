Burmistrz Ursynowa o tranzycie z POW: wpuszczenie tirów oznaczałoby permanentny korek i nie ma na to zgody

Właściwym rozwiązaniem do czasu oddania tunelu na Ursynowie byłoby częściowe udostępnienie Południowej Obwodnicy Warszawy, ale nie dla samochodów ciężarowych – powiedział burmistrz Ursynowa Robert Kempa o planowanym tranzycie przez dzielnicę.

Burmistrz dzielnicy stwierdził, że tiry mogłyby wjechać na POW dopiero po oddaniu do użytku tunelu na Ursynowie, co według informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad miałoby nastąpić wczesną wiosną 2021 r. - Wpuszczenie tirów teraz oznaczałoby permanentny korek i nie ma na to zgody ani dzielnicy, ani władz miejskich – podkreślił Kempa.