Od soboty ogromne utrudnienia na Mokotowie. W związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa

Od najbliższej soboty, 27 sierpnia, w związku z rozpoczęciem budowy torowiska, na Mokotowie zamkniętych zostanie pięć ważnych ulic. Zawieszone zostanie także kursowanie tramwajów linii numer: 10, 14 i 18.

Warszawiacy wracający z wakacji będą musieli się zmierzyć z ogromnymi utrudnieniami komunikacyjnymi na Mokotowie. W związku z rozpoczęciem budowy torowiska na Wilanów, zamknięte dla ruchu zostaną ulice: Puławska, Goworka, Spacerowa, Belwederska i Jana III Sobieskiego.

Objazdy w kierunku Śródmieścia

Od soboty 27 sierpnia do odwołania tramwaje zostaną wycofane z ulic Marszałkowskiej i Puławskiej na odcinku od placu Zbawiciela do Madalińskiego. Autobusy jadące z Mokotowa w kierunku Śródmieścia zostaną skierowane na trasy objazdowe. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 10, 14 i 18.

Przy ulicy Dworkowej powstanie tymczasowa pętla, na którą co kilka minut podjadą tramwaje dwukierunkowe z Wyścigów i Służewca. Tutaj będą dojeżdżały także autobusy zastępcze z placu Konstytucji.

Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia ulicy Puławskiej w kierunku Śródmieścia, na odcinku od ul. Willowej do placu Unii Lubelskiej. Kierowcy będą kierowani na drugą nitkę, na którą przejadą tymczasową przewiązką wybudowaną przy ulicy Willowej. Za nią poprowadzi jeszcze jeden pas umożliwiający dojazd do ulic Olszewskiej, Chocimskiej, Humańskiej i Słonecznej. Wyjazd z ulicy Olszewskiej na Puławską nie będzie możliwy – kierowcy pojadą do ulicy Chocimskiej.

Na zachodniej jezdni ulicy Puławskiej (normalnie prowadzącej w kierunku Ursynowa) wytyczone zostaną trzy pasy ruchu – jeden w kierunku Ursynowa i dwa do Śródmieścia, z czego jeden będzie buspasem.

Zmiany w ruchu wprowadzone zostaną także na skrzyżowaniu z Rakowiecką. Wyjazd z tej ulicy na Puławską możliwy będzie w prawo i w lewo, ale do skrętu w stronę Śródmieścia będzie służył tylko jeden pas. Natomiast jadący ulicą Puławską w kierunku Śródmieścia nie skręcą w lewo w Rakowiecką. Wjazd z ulicy Puławskiej w Rakowiecką będzie możliwy tylko dla jadących od strony centrum.

Zmiana organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem trasy tramwajowej do Wilanowa UM Warszawa

Zmiana organizacji u zbiegu Puławskiej i Goworka

Całkowicie zmieni się organizacja ruchu u zbiegu Puławskiej i Goworka. Jadący w stronę Śródmieścia będą mieli do dyspozycji dwa pasy – jeden do jazdy w kierunku ulicy Waryńskiego i jeden do skrętu w prawo w Goworka (autobusy komunikacji miejskiej z tego pasa pojadą też prosto; za skrzyżowaniem natomiast skrajnie prawy pas zarezerwowany zostanie dla autobusów, taksówek i pojazdów MTON). Jadący do Śródmieścia wrócą na właściwą jezdnię na wysokości budynku Plac Unii.

Na jezdni ulicy Waryńskiego od strony ronda Jazdy Polskiej będą trzy pasy: jeden do jazdy prosto w Puławską w stronę Ursynowa i dwa do skrętu w lewo w ulicę Goworka – jeden z nich przeznaczony będzie wyłącznie dla autobusów.

Organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania Puławskiej z Goworka UM Warszawa

Zmiany pojawią się także na placu Unii Lubelskiej. Wyłączona z ruchu i parkowania będzie jezdnia ulicy Puławskiej pomiędzy placem a ul. Waryńskiego. Nie będzie można pojechać bezpośrednio z Puławskiej na plac Unii Lubelskiej. Dojazd do placu zostanie poprowadzony ulicą Boya-Żeleńskiego.

Zamknięta dla ruchu i parkowania będzie jezdnia ulicy Spacerowej w stronę Śródmieścia, na odcinku od Belwederskiej do Puławskiej. W obu kierunkach kierowcy pojadą nitką prowadzącą "w dół". Na skrzyżowaniu Belwederskiej i Gagarina będzie tylko jeden pas do jazdy prosto z Gagarina w kierunku Puławskiej; tak samo na skręcie z ulicy Belwederskiej. Jeden pas będzie także na dalszym odcinku Spacerowej i Goworka, a na skrzyżowaniu z Puławską ustawiony zostanie nakaz skrętu w prawo, w kierunku ulicy Waryńskiego. Objazd dla chcących skręcić w lewo będzie poprowadzony ze Spacerowej prosto ulicą Klonową do placu Unii Lubelskiej i dalej ulicą Boya-Żeleńskiego, a następnie w lewo w Waryńskiego.

Objazd przez ulicę Boya-Żeleńskiego UM Warszawa

Jeden pas na Spacerowej

Jednym pasem pojadą także kierowcy zjeżdżający ulicą Spacerową w kierunku Belwederskiej. Przed skrzyżowaniem z tą ulicą będą dwa pasy do jazdy prosto w Gagarina i jeden do skrętu w prawo w kierunku Wilanowa.

Zamknięty zostanie wyjazd z ulicy Klonowej na Goworka. Połączenie z tą ostatnią straci także ulica Chocimska (po stronie północnej). Wjazd i wyjazd z tej drogi będzie możliwy tylko od strony Klonowej. Na ulicy Chocimskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Utrudnienia dotkną także rowerzystów. Tymczasowo zawieszony zostanie pas zlokalizowany na zamkniętej jezdni Spacerowej i Goworka. Objazd dla cyklistów zostanie poprowadzony drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Belwederskiej i dalej Bagatela. Natomiast chodnik po północnej stronie ulicy będzie dostępny dla pieszych.

Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia ulic Jana III Sobieskiego i Belwederskiej prowadząca w kierunku Śródmieścia, na odcinku od ulicy van Beethovena do Sułkowickiej. Na sąsiedniej jezdni będą trzy pasy ruchu – dwa do jazdy w kierunku Wilanowa i jeden w przeciwnym. Jadący w stronę Śródmieścia na drugą nitkę przejadą przy skrzyżowaniu z ulicą van Beethovena, a na właściwą jezdnię wrócą przed ulicą Gagarina.

Na skrzyżowaniu z ulicami Dolną i Chełmską utrzymane zostaną wszystkie możliwości skrętu. Jadący w kierunku Wilanowa nie będą mogli skręcić w lewo w ulicę van Beethovena. Specjalnie dla nich za skrzyżowaniem wytyczona zostanie tymczasowa zawrotka.

Połączenie z ulicami Jana III Sobieskiego i Belwederską stracą ulice Turecka i Nabielaka. Utrzymany będzie natomiast wyjazd z ulic Hańczy i Sułkowickiej oraz z dróg prowadzących do posesji.

Także tutaj utrudnienia dotkną rowerzystów. Zamknięta zostanie droga dla rowerów po wschodniej stronie ulicy, pomiędzy ulicami van Beethovena a Chełmską. Na sąsiednim chodniku wyznaczony będzie ciąg pieszo-rowerowy. W pełni przejezdna pozostanie droga dla rowerów po zachodniej stronie Jana III Sobieskiego.

Zmiana tras tramwajów i autobusów

W czasie prac zmienią się trasy tramwajów i autobusów. Tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i Puławską od placu Zbawiciela do ulicy Madalińskiego. W weekend, 27-28 sierpnia, przy ulicy Dworkowej zostanie zamontowany rozjazd nakładkowy, który umożliwi składom zmianę kierunku jazdy. Przygotowany będzie przystanek tymczasowy przystosowany do obsługi składów dwukierunkowych.

Od soboty, 27 sierpnia, kursowanie tramwajów linii: 10, 14 i 18 zostanie zawieszone. Jednocześnie tramwaje linii 4 i 35 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Linia 4 będzie jeździła objazdem ulicami: Woronicza, Wołoską, Boboli, Rakowiecką, al. Niepodległości i Nowowiejską. Z kolei 354 pojedzie objazdem trasą: Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, Grójecka do pętli Banacha.

W weekend na ulice wyjadą także tramwaje linii 31, a ich trasa będzie wydłużona do Wyścigów. W tym czasie pasażerów będą woziły już również tramwaje i autobusy linii zastępczych. Pierwsza z nich – 78 – z pętli Os. Górczewska trasą linii 10 dotrze do Nowowiejskiej, gdzie skręci w stronę Marszałkowskiej, a następnie tak jak linia 18 dojedzie do pętli Żerań FSO. Autobusy zastępczej linii Z-4 będą kursowały z placu Konstytucji ulicami Waryńskiego i Puławską do Metra Wilanowska.

Zawieszone kursowanie tramwajów

Od poniedziałku, 29 sierpnia do odwołania zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii: 10, 14 i 18, a tramwaje linii 4 i 35 będą kursowały na trasach zmienionych, takich jak w weekend. Do tymczasowej pętli przy ulicy Dworkowej będą dojeżdżały tramwaje linii 31 – składy będą kursowały codziennie. Dojadą tu także dwie linie zastępcze. Z Wyścigów ulicą Puławską będą kursowały tramwaje linii 75. Z kolei autobusy linii Z-4 będą docierały na Dworkową ulicami Waryńskiego i Puławską z placu Konstytucji. Ulicami będzie nadal jeździła także linia zastępcza 78, kursująca z Osiedla Górczewska do pętli Żerań FSO.

Kursowanie niektórych linii tramwajowych zostanie zawieszone UM Warszawa

Zmienią się również trasy autobusów jadących w kierunku Śródmieścia. Objazd dla: 131, 167 i 168 został wytyczony ulicami: Belwederską, Bagatela, przez pl. Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego i Waryńskiego. Pojazdy: 501, 519 i 522 ominą utrudnienia Dolną i Puławską, linii 222 Puławską i Boya-Żeleńskiego, a nocnej N37 – Puławską i Waryńskiego. Autobusy 119 będą miały objazd w kierunku pętli Rakowiecka-Sanktuarium. Pojadą trasą: Dolna, Puławska, Madalińskiego i aleją Niepodległości.

Na ulicach Dolnej i Puławskiej zostanie wytyczony buspas. Rozpocznie się on za skrzyżowaniem Dolnej z Piaseczyńską, a skończy na ulicy Waryńskiego. Autobusy zostaną tam uprzywilejowane również przy skręcie w Waryńskiego. Pas dla komunikacji miejskiej powstanie także na ulicy Belwederskiej od Gagarina do Bagatela, gdzie autobusy będą miały możliwość skręcenia w lewo

Autor:katke/gp

Źródło: PAP