Władze Woli mówią o paraliżu Odolan w związku z budową linii tramwajowej. Chcą nowego buspasa

Na początku października budowa tramwaju na Kasprzaka wkroczyła w kolejny etap. Pociągnął on za sobą zmiany w ruchu drogowym. Tramwaje Warszawskie zapowiadały, że tymczasowa organizacja ma obowiązywać do końca roku. Dotyczy ona odcinka od Sowińskiego do Bema. Zamknięta została jezdnia Wolskiej w stronę centrum. Zmieniła się również liczba pasów na pozostałych ulicach w obszarze nowego placu budowy przy ulicy Kasprzaka.