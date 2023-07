Tramwajarze będą pracować na rondzie Tybetu. Utrudnienia

"To oznacza, że gotowych jest już niemal 70 procent całej długości torowisk – około 2 km z ponad 3 km zaplanowanych do zbudowania. Teraz trzeba połączyć ze sobą dwa, biegnące przez rondo Tybetu, odcinki szyn na Kasprzaka. Prace w tak newralgicznym miejscu zostały zaplanowane na wakacje, kiedy ruch na ulicach jest mniejszy" - przekazali tramwajarze.

Plac budowy zajmie środek skrzyżowania. Objazdy

Od niedzieli, 9 lipca – jadący od Alej Jerozolimskich – skręcą w Kasprzaka, a następnie zawrócą na skrzyżowaniu z Bema. Przed Kasprzaka będą mieli dwa pasy do skrętu w prawo, a u zbiegu z Bema będą trzy pasy – jeden do skrętu w lewo, jeden do jazdy prosto i jeden do jady prosto lub w prawo. Także od strony Wolskiej trzeba będzie skręcić w Kasprzaka, żeby zawrócić na tymczasowej "zawrotce" wybudowanej na wysokości ulicy Grabowskiej.