Budowa tramwaju do Wilanowa. Kolejne zmiany w organizacji ruchu

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny etap. Zmiany w organizacji ruchu nastąpią z piątku na sobotę, z 3 na 4 listopada. Budowniczowie zamkną jezdnie alej Witosa i Sikorskiego w stronę Siekierek. Na tym fragmencie kierowcy będą dzielić sąsiednią nitkę tych dróg. Niewielkie zmiany czekają również pasażerów komunikacji miejskiej.

W połowie września tramwajarze zmienili liczbę pasów i dopuszczalne kierunki jazdy u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego oraz alej Sikorskiego i Witosa. Cały czas był tu jednak utrzymany ruch dwoma jezdniami tych alej. "Obecnie budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w etap, w którym niezbędne jest zamknięcie wschodniej – prowadzącej w kierunku mostu Siekierkowskiego – jezdni alei Sikorskiego, a także alei Witosa. Tramwajarze 'przetną' to skrzyżowanie torowiskiem" - wyjaśnił ratusz w komunikacie.

Jak dodał, rozpoczęcie prac w tym miejscu było uzależnione od otwarcia drugiego wiaduktu na Trasie Łazienkowskiej. Nowy, południowy wiadukt przy Agrykoli jest już gotowy . Kierowcy pojechali nim w nocy z wtorku, 31 października, na środę, 1 listopada. Oznacza to, że tramwajarze mogą zacząć roboty na równie ważnym ciągu.

Zmiany w alei Sikorskiego i Witosa

Dla kierowców jadących w stronę Doliny Służewieckiej dostępne będą dwa pasy do jazdy prosto (także na skrzyżowaniu). Będą oni mieli także osobny pas do skrętu w prawo w ulicę Idzikowskiego.

Przystanki autobusowe w innym miejscu

"Ponad 4300 pasażerów na godzinę"

Jak podał ratusz, wykonawca tramwaju do Wilnowa – firma Budimex – stopniowo otwiera gotowe już ulice. "Od początku września, wraz z wykonaniem nowych torów, gotowe są obie jezdnie Puławskiej. Na przełomie listopada i grudnia wróci ruch na jednej z jezdni ulic Goworka i Spacerowej. Otwarcie skrzyżowania Spacerowej z Belwederską – dla ruchu drogowego w relacji wschód-północ-zachód – nastąpi przed świętami Bożego Narodzenia. W grudniu auta pojadą obiema jezdniami ulicy Gagarina" - zapewnił w komunikacie.

Tramwaj ma skrócić czas przejazdu mieszkańców Wilanowa i Dolnego Mokotowa do centrum. "Przejazd od terminalu na wysokości ulicy Branickiego do stacji metra Centrum wyniesie 25 minut" - uzupełnił ratusz. Trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ulicy Gagarina i wzdłuż ulicy Św. Bonifacego. "Według prognoz, po uruchomieniu trasy tramwaj z Wilanowa będzie przewoził ponad 4300 pasażerów na godzinę" - dodano.