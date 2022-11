Rozkopane ulice i zniecierpliwieni mieszkańcy. Wykonawca tłumaczy się z tempa budowy tramwaju do Wilanowa

Dlaczego wykonawca rozkopał ulice na Mokotowie?

Do zarzutów opieszałości postanowił odnieść się wykonawca, czyli firma Budimex. W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji czytamy, że prace rozbiórkowe na ulicach Mokotowa ruszyły we wrześniu 2022 roku, gdy tylko gotowe było pozwolenie na budowę. Miały one pozwolić na ocenę i weryfikację sieci podziemnych w obszarze inwestycji.