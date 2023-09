Budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Opóźnia się przywracanie ruchu na dwóch ulicach

W maju, gdy stołeczny ratusz informował o kolejnym etapie budowy trasy tramwajowej do Wilanowa, przekazano, że ulice Goworka i Spacerowa będą udostępnione dla ruchu we wrześniu. "Po wakacjach ruszą także tramwaje na Puławskiej, które pojadą przez powstający węzeł torowy między ulicami Goworka i Rakowiecką" - zapowiadali urzędnicy.

"Wykonawca przesuwa termin"

- Chodzi o rozbiórkę starego ciepłociągu i budowę nowego. To bardzo skomplikowane zadanie. Łącznie do przebudowy jest ciepłociąg o długości czterech kilometrów, a tak naprawdę są to dwie rury o długości ośmiu kilometrów. Kończy nam się możliwość wyłączenia tego ciepłociągu, ponieważ wraz z wrześniem zaczyna się sezon grzewczy. To był absolutny priorytet dla wykonawcy - doprecyzował w rozmowie z tvnwarszawa.pl Dutkiewicz.

Nadal wyłączone są też z ruchu wschodnie jezdnie na ul. Sobieskiego (od al. Wilanowskiej do ul. Chełmskiej) oraz na ul. Belwederskiej (od ul. Chełmskiej do ul. Gagarina).

Auta i tramwaje wróciły na Puławską

Od poniedziałku kierowcy wrócili natomiast na obie jezdnie ulicy Puławskiej. Do centrum są dwa pasy ruchu. Trzeci, do ul. Olszewskiej, jest tylko dla autobusów. Dalej samochody jadą do ulicy Waryńskiego. Zamknięty pozostaje dalej odcinek do placu Unii Lubelskiej. W kierunku Ursynowa jeden pas pozostanie tylko na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Olszewskiej, dalej będzie już cała szerokość jezdni.