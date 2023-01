W sobotę kierowcy pojadą nową jezdnią Wolskiej

Zmiany na Kasprzaka

Na nitce w stronę Bemowa – pomiędzy Skierniewicką a Płocką – dostępne będą cztery pasy ruchu: dwa do jazdy prosto i po jednym do skrętów w prawo lub w lewo. Pojazdy transportu publicznego, MTON i TAXI będą uprawnione do jazdy prosto także z prawoskrętu. Za Płocką, cały czas w tym samym kierunku, ruch prowadzony będzie dwoma pasami: prawy przeznaczony będzie dla autobusów, MTON i TAXI, lewy pozostanie ogólnodostępny. Na skrzyżowaniu z Bema jezdnia rozszerzy się do trzech pasów: prawo - i lewoskrętu oraz do pasa jazdy prosto. Także i tutaj pojazdy transportu publicznego, MTON i TAXI będą uprawnione do jazdy prosto także z prawego pasa.