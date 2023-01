Budowa ronda w Wawrze utknęła przez słupy energetyczne. Ale jest termin wznowienia prac

Jest zgoda na przełączenie sieci

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że przerwana budowa w końcu ruszy. Na forum mieszkańców osiedla Las w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie ogłoszenia Stoen Operator, w którym poinformowano o wstrzymaniu dostaw prądu do niektórych posesji w środę, 18 stycznia. Zaznaczono, że przerwa jest niezbędna ze względu na przebudowę linii napowietrznej 15kV przy skrzyżowaniu Kadetów i Poprawnej.

Oznacza to tyle, że ZDM i Stoen Opeator doszli do porozumienia, co potwierdził nam przedstawiciel miejskich drogowców. - W końcu udało się uzyskać zgodę i termin przełączenia sieci - nastąpi to w tym tygodniu, w związku z tym wykonawca wraca też do prac drogowych - poinformował tvnwarszawa.pl Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich. Zaznaczył przy tym, że postęp prac będzie uzależniony od pogody. - Obecnie szacujemy że prace powinny się zakończyć do końca marca - dodał Pieńkos.