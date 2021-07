Zbudują wyczekiwane rondo. Umowę podpisali cztery lata temu

Umowa podpisana w 2017 roku

Lokalny portal tustolica.pl zwrócił uwagę, że rondo na skrzyżowaniu Ostródzkiej ze Zdziarską to inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców Białołęki. Rzeczniczka ZMID Małgorzata Gajewska potwierdziła nam, że umowa na dokumentację projektową tej inwestycji została podpisana już we wrześniu 2017 roku. - W czasie prac projektowych zgłosiło się do nas Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, informując o potrzebie budowy kanalizacji sanitarnej pod tym rondem. Dlatego musieliśmy poczekać i wstrzymać się ze swoimi pracami, aż MPWiK dostarczy dokumenty. Musieliśmy też uzyskać odstępstwo od przepisów, bo tylko w wyjątkowych przypadkach można budować kanalizację sanitarną pod jezdniami. Jeśli jest taka możliwość, robi się to poza jezdnią - wyjaśniła Gajewska.